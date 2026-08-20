Visite commentée : le protestantisme à Salies, de la Réforme à aujourd’hui, Temple de l’Église Réformée, Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Visite commentée : le protestantisme à Salies, de la Réforme à aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Temple de l’Église Réformée Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dès le XVIe siècle, le protestantisme s’implante durablement à Salies-de-Béarn, considérée comme la première ville béarnaise à adopter la nouvelle religion. Malgré les persécutions liées aux guerres de Religion, une importante communauté protestante subsiste, souvent contrainte de pratiquer sa foi dans la discrétion.

L’édit de Nantes, promulgué en 1598, accorde une relative liberté de culte et permet l’organisation de l’Église réformée locale. Sa révocation, en 1685, entraîne cependant l’exil de nombreux fidèles ou les contraint à dissimuler leur foi.

Au XIXe siècle, le retour de la liberté religieuse favorise la renaissance de l’Église protestante à Salies-de-Béarn. La construction d’un temple devient alors le symbole de cette tolérance retrouvée.

Aujourd’hui, bien que minoritaire, la communauté protestante participe pleinement à la vie culturelle et sociale de la ville. Héritière d’une longue tradition de résistance, elle perpétue la mémoire d’une foi vivante et discrète.

Temple de l’Église Réformée 64270 Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dès le XVIe siècle, le protestantisme s’implante durablement à Salies de Béarn, « première ville béarnaise à adopter la nouvelle religion ». Malgré les persécutions qui touchent la région au fil des …

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