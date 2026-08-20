Visite commentée : le protestantisme à Salies, de la Réforme à aujourd’hui, Temple de l’Église Réformée, Salies-de-Béarn
dimanche 20 septembre 2026 · Temple de l'Église Réformée · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Visite commentée : le protestantisme à Salies, de la Réforme à aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Temple de l’Église Réformée Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Dès le XVIe siècle, le protestantisme s’implante durablement à Salies-de-Béarn, considérée comme la première ville béarnaise à adopter la nouvelle religion. Malgré les persécutions liées aux guerres de Religion, une importante communauté protestante subsiste, souvent contrainte de pratiquer sa foi dans la discrétion.
L’édit de Nantes, promulgué en 1598, accorde une relative liberté de culte et permet l’organisation de l’Église réformée locale. Sa révocation, en 1685, entraîne cependant l’exil de nombreux fidèles ou les contraint à dissimuler leur foi.
Au XIXe siècle, le retour de la liberté religieuse favorise la renaissance de l’Église protestante à Salies-de-Béarn. La construction d’un temple devient alors le symbole de cette tolérance retrouvée.
Aujourd’hui, bien que minoritaire, la communauté protestante participe pleinement à la vie culturelle et sociale de la ville. Héritière d’une longue tradition de résistance, elle perpétue la mémoire d’une foi vivante et discrète.
Temple de l’Église Réformée 64270 Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Dès le XVIe siècle, le protestantisme s’implante durablement à Salies de Béarn, « première ville béarnaise à adopter la nouvelle religion ». Malgré les persécutions qui touchent la région au fil des …
©
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel ! Devant l’Office de Tourisme Salies-de-Béarn 21 août 2026
- Concert au Chalet avec Miss Moya Le Chalet Salies-de-Béarn 21 août 2026
- Repas et Cantère de l’Orphéon Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn 22 août 2026
- Concert au Chalet avec Two bag’s Place du Jardin Public Salies-de-Béarn 22 août 2026
- Dimanche en musique avec Thomas Allard Sur le pouce et plus Salies-de-Béarn 23 août 2026