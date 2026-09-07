Visite commentée : le secret de Saporta, Mas de Saporta, Lattes

Informations pratiques

Visite commentée : le secret de Saporta Samedi 19 septembre, 10h30 Mas de Saporta Hérault

Sur réservation. 36 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Et si, pour une fois, l’Histoire ne se visitait pas… mais se vivait ?

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Mas de Saporta invite le public à vivre une expérience inédite à travers « Le Secret de Saporta », un jeu de piste patrimonial qui mêle énigmes, histoire et découverte du vignoble languedocien.

Bien plus qu’une simple visite, cette aventure immersive transforme les participants en véritables explorateurs du patrimoine.

Au XVIᵉ siècle, Antoine de Saporta, médecin de grande renommée, aurait découvert un savoir ancestral permettant de vivre longtemps et en parfaite santé. Soucieux de préserver ce précieux secret, il le dissimule dans un coffre exceptionnel, protégé par une succession d’énigmes.

Au fil des générations, chacun des héritiers de la famille Saporta enrichit le dispositif de nouveaux mécanismes et de nouveaux codes, rendant le mystère toujours plus complexe.

Aujourd’hui, à la faveur de récents travaux, ce coffre oublié refait surface.

Votre mission : résoudre les énigmes, ouvrir le cryptex final… et découvrir le Secret de Saporta !

Une aventure dont vous ne ressortirez pas indemne… et que vous n’êtes pas près d’oublier.

Pensé pour les familles, les groupes d’amis et tous les amateurs de patrimoine, « Le Secret des Saporta » est une aventure collaborative où réflexion, observation et esprit d’équipe seront les clés de la réussite.

Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’au moins un adulte.

Mas de Saporta Maison des Vins du Languedoc, Mas de Saporta, Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04 67 06 04 42 http://www.reservations.languedoc-aoc.com [{« type »: « email », « value »: « evenement@languedoc-aoc.com »}] Le Mas de Saporta : Un Trésor Historique et Viticole du Languedoc

Introduction

Situé à la croisée des communes de Lattes et Montpellier, le Mas de Saporta incarne à lui seul l’histoire riche et passionnante du vignoble languedocien.

Ce mas, aujourd’hui siège de la Maison des Vins du Languedoc et du syndicat AOC Languedoc, témoigne d’un passé fascinant où se croisent personnalités historiques, traditions viticoles et enjeux patrimoniaux.

Une Architecture Riche de Sédiments Historiques

Le Mas de Saporta se distingue par son patrimoine architectural, témoin d’époques variées. Plongez au coeur de 400 ans d’histoire et de saveurs de l’AOP Languedoc. Grand parking sur place pour accès en voiture

Accès Tram par ligne 3 arrêt Garcia Lorca (10 mn de marche)

Et si, pour une fois, l’Histoire ne se visitait pas… mais se vivait ?

©AOP LANGUEDOC