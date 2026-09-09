Visite commentée : L’entretien du portail roman de l’église Saint-Trophime, une renaissance régulière, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Visite commentée : L’entretien du portail roman de l’église Saint-Trophime, une renaissance régulière Samedi 19 septembre, 16h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les campagnes d‘entretien du portail de l’église Saint-Trophime sont à chaque fois l’occasion de vérifier l’état de conservation, de procéder à des dépoussiérages et des petites reprises du décor sculpté. Cette conférence détaillera le processus par opération mettant en évidence la nécessité de ce type d’intervention.

Par Renzo Wieder, architecte fondateur de l’agence Architecture et Héritage, membre de l’Académie d’Arles.

stand d’accueil des JEP place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 46 »}, {« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]

Visite proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

A.Digaud-Ville d’Arles