Visite commentée Les décors, j’adooore ! Château Borély Marseille 8e Arrondissement
samedi 11 juillet 2026 · Château Borély · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Visite commentée Les décors, j’adooore !
Samedi 11 juillet 2026 de 10h à 11h.
Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 11h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 11:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-09-05
Visite thématique au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Une immersion dans la richesse et la variété des décors du Château Borély quand l’art de la déco rime avec excellence… entre réalité et imitation !
Découverte des collections du Château Borély.
• Tout public, à partir de 12 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Themed Tour of the Borély Museum—Museum of Decorative Arts, Fashion, and Costume.
L’événement Visite commentée Les décors, j’adooore ! Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille
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