Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire Ussel
Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire Ussel jeudi 23 juillet 2026.
Ussel
Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire
18 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire
Explication du procédé de montage d’exposition et de création d’une scénographie
Galerie d’exposition
Sur réservation .
18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire
L’événement Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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