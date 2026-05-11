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Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire Ussel

Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire Ussel

Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire Ussel jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 18 Rue Michelet

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Ussel

Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire

18 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire
Explication du procédé de montage d’exposition et de création d’une scénographie
Galerie d’exposition

Sur réservation   .

18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69  musee@ussel19.fr

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English : Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire

L’événement Visite commentée Les dessous d’une exposition temporaire Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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