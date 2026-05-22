Visite commentée Les jardins sur le bout des doigts Angers
Visite commentée Les jardins sur le bout des doigts Angers samedi 6 juin 2026.
Angers
Visite commentée Les jardins sur le bout des doigts
2 Promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Guidés par un médiateur spécialisé, découvrez le monument et ses collections grâce à une visite adaptée pour les personnes mal ou non-voyantes. Embarquez pour une balade qui fera appel aux sens du toucher et de l’odorat.
Public mal et non-voyant .
2 Promenade du Bout du Monde Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Visite commentée Les jardins sur le bout des doigts Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers
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