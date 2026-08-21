Visite commentée : mission Mégalix, Musée de Lodève, Lodève

Informations pratiques

Visite commentée : mission Mégalix Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de Lodève Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Lever une mégapierre, impossible sans potion magique ? Et pourtant, d’innombrables dolmens, menhirs et autres pierres gigantesques parsèment notre territoire !

Comment tiennent-ils debout ? À quoi servaient-ils ? Enchères, quiz, contes et jeux rythmeront ce moment ludique pour tout savoir sur les mégalithes, de la Préhistoire à nos jours.

Dès 6 ans.

Musée de Lodève Rue de la Republique, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie +33467888610 https://www.museedelodeve.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.museedelodeve.fr/fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467888610 »}] C’est dans l’hôtel ayant précédé celui-ci que serait né, le 22 juin 1653, André Héroule de Fleury, futur évêque de Fréjus, cardinal, percepteur et ministre de Louis XV. La maison voisine fut acquise en 1677 par Jean de Fleury, son père. C’est à partir de cette acquisition que fut constitué le vaste immeuble dont la construction doit être rapportée à cette date, en accord avec le style du portail, du grand escalier et des façades. Les aménagements intérieurs datent du milieu ou de la fin du XVIIIe siècle. Cet hôtel comporte une cour centrale carrée, reliée à la rue par un passage voûté, bordé par la conciergerie. Le grand escalier est situé à droite de cette cour, l’escalier de service à gauche. Au fond, un vestibule voûté dessert les salles du rez-de-chaussée et donne accès au jardin. Le premier étage conserve un dessus de cheminée orné d’un trophée de musique en gypserie, datant du XVIIIe siècle.

Lever une méga-pierre, impossible sans potion magique ?! Et pourtant, un nombre incalculable de dolmens, menhirs et autres pierres gigantesques parsèment notre territoire ! Comment ça tient ? A quoi …

©musée de Lodève