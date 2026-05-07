Visite commentée Monet au Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
Visite commentée Monet au Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre dimanche 7 juin 2026.
Le Havre
Visite commentée Monet au Havre
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-09-06 2026-09-27
Venez découvrir l’exposition Monet au Havre en compagnie d’une médiatrice culturelle du musée.
Durée 45 min
Réservation obligatoire .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Visite commentée Monet au Havre
L’événement Visite commentée Monet au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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