Visite commentée Monet au Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Le Havre

Visite commentée Monet au Havre

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-09-06 2026-09-27

Venez découvrir l’exposition Monet au Havre en compagnie d’une médiatrice culturelle du musée.

Durée 45 min

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Visite commentée Monet au Havre

L’événement Visite commentée Monet au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie