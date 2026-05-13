VISITE COMMENTEE, Musée de la Photographie Charles Nègre, Nice

VISITE COMMENTEE Samedi 23 mai, 18h00, 20h00 Musée de la Photographie Charles Nègre Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Venez découvrir l’univers de Justine Tjallinks à travers son exposition « Vision », laissez-vous guider par une médiation qui vous permettra de rentrer en connexion avec ces portraits photographiques qui déconstruisent les hiérarchies traditionnelles de la beauté et réaffirment la valeur de la différence. Elles invitent le spectateur à ralentir, à s’ouvrir à la complexité des corps et des identités, et à redéfinir sa manière de voir, les photographies de Justine Tjallinks deviennent ainsi un espace de transformation où la singularité cesse d’être marginale pour devenir constitutive du visible.

Musée de la Photographie Charles Nègre 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497134220 http://museephotographie.nice.fr entrée payante

Venez découvrir l’univers de Justine Tjallinks à travers son exposition « Vision », laissez-vous guider par une médiation qui vous permettra de rentrer en connexion avec ces portraits photographiques à…

Sandra I, série Surfaces, 2018 © Justine Tjallinks, Galerie Sophie Scheidecker