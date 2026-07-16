Visite commentée par les artistes de l’exposition « Trésors de la Médiathèque », Médiathèque de Châteaudun, Châteaudun

Informations pratiques

Visite commentée par les artistes de l’exposition « Trésors de la Médiathèque » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Châteaudun Eure-et-Loir

Entrée libre. Visites sur demande tout au long de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les artistes de l’association « Or du cadre » expliqueront aux visiteurs de quelle manière ils ont créé leurs oeuvres, avec pour point de départ le livre, particulièrement les collections de la salle muséale Louvancour.

Des membres de l’atelier de reliure de la Société dunoise d’archéologie, histoire, sciences et arts seront présents pour montrer les différentes étapes du travail de restauration et de reliure d’un livre.

Médiathèque de Châteaudun 36 boulevard Grindelle 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 45 23 54 https://mediatheque-chateaudun.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque.chateaudun/?hl=fr A deux pas de la gare et de la cité scolaire, la médiathèque est un lieu de ralliement entre générations. Le lieu de 2 500m² réalisé par l’architecte Jean-Louis Godivier est doté d’un espace patrimonial « fonds Louvancour » de 50m². Parking – Bus arrêt Maison de santé ou arrêt Gare SNCF – Accès personnes à mobilité réduite

Les artistes de l’association « Or du cadre » expliqueront aux visiteurs de quelle manière ils ont créé leurs œuvres avec pour point de départ le livre, particulièrement les collections de la salle.

©Ville de Châteaudun