Visite commentée : Patrimoine mineur, mémoires majeures, Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales), Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée : Patrimoine mineur, mémoires majeures 19 et 20 septembre Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales) Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Journées du patrimoine 2026 : Place au patrimoine de nos vies !

Patrimoine « mineur », mémoires majeures

Et si le patrimoine ne se trouvait pas seulement dans les monuments classés, mais aussi dans nos immeubles, nos rues, nos places, nos usages et nos souvenirs ?

À partir de la Convention de Faro, I.PEICC propose de porter un autre regard sur le patrimoine : celui des lieux ordinaires, des architectures du quotidien et des mémoires parfois invisibles qui participent pourtant pleinement à l’histoire d’une ville. Le projet invite habitants, jeunes, architectes, chercheurs, écrivains et acteurs publics à croiser leurs regards et à questionner ensemble ce qui mérite d’être identifié, transmis et préservé.

À travers une conférence-débat et une déambulation urbaine, il s’agit de passer de l’expertise au vécu, du récit à l’espace construit, et de faire du patrimoine un véritable outil de dialogue entre citoyens, professionnels et institutions. Les habitants deviennent ainsi collecteurs de mémoire, interprètes du territoire et acteurs de sa transmission.

Une invitation à regarder autrement la ville : ce qui paraît mineur aujourd’hui peut constituer une mémoire majeure demain!

Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales) Hôtel de Sully, 14 Descente en Barrat, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie http://europelr.eu http://europelr.eu La Maison de l’Europe de Montpellier, Centre d’information Europe Direct Montpellier Occitanie, est une association créée en 1983, avec comme mission principale, la sensibilisation du grand public au projet européen.

Cette mission se décline sous différentes formes d’activités, telles que l’organisation d’événements européens, des temps de formation au projet européen pour le grand public et des publics spécifiques, la création de réseaux d’information européenne au niveau local, comme le réseau Point Europe.

Journées du patrimoine 2026 : Place au patrimoine de nos vies !

©Fatiha Schlicht