Visite commentée : Pézenas, le théâtre et son quartier, Départ de visite « Le théâtre et son quartier », Pézenas
dimanche 20 septembre 2026 · Départ de visite "Le théâtre et son quartier" · Pézenas
Informations pratiques
Visite commentée : Pézenas, le théâtre et son quartier Dimanche 20 septembre, 09h00, 11h00 Départ de visite « Le théâtre et son quartier » Hérault
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Dès le XVIe siècle, la cité, à l’étroit dans son ancienne enceinte, s’étend au-delà de ses murs sous l’impulsion d’Henri Ier de Montmorency. Hôtels particuliers et couvents prennent alors place dans ce nouvel enclos.
Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez le théâtre installé dans l’ancienne chapelle des Pénitents noirs, ainsi que l’église Sainte-Ursule et son remarquable retable doré.
Départ de visite « Le théâtre et son quartier » 7 bis Rue Henri Reboul, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.capdagde.com/reservation.capdagde.com/jep-2026-pezenas-le-theatre-et-son-quartier.html »}] Départ de la visite : Départ devant le théâtre 7 bis Rue Henri Reboul, 34120 Pézenas
Dès le XVIème siècle, la cité, à l’étroit dans son ancienne enceinte, s’étend au-delà des murs sous l’impulsion d’Henri Ier de Montmorency avec l’aménagement d’hôtels particuliers et l’installation…
©CDG
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