Visite commentée – Saint-Clar, un village double, Village, Saint-Clar

Informations pratiques

Visite commentée – Saint-Clar, un village double 19 et 20 septembre Village Gers

Limité à 20 personnes, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Partez à la découverte de Saint-Clar, un village plein de surprises où chaque rue raconte une histoire. Au fil des ruelles, laissez-vous surprendre par sa singularité, entre places à arcades, halle, patrimoine remarquable et panoramas sur la Lomagne. Une balade guidée pour percer les secrets de ce village aux deux visages, célèbre pour son ail blanc.

Rendez-vous sous la halle.

En cas de vigilance météorologique, certaines visites peuvent être modifiées ou annulées. N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme pour obtenir les dernières informations.

Tel : 06 20 50 27 67

Village 2 place de la Mairie, 32380 Saint-Clar Saint-Clar 32380 Le Plapier Gers Occitanie Place de la mairie en coeur de bastide sous les arcades de pierre.

Partez à la découverte de Saint-Clar, un village plein de surprises où chaque rue raconte une histoire. Au fil des ruelles, laissez-vous surprendre par sa singularité, entre places à arcades, halle, …

©James Lee Hager