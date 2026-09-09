[Visite commentée] Saint Palais avant les Bains de mer : Histoire des siècles passés (XIIè-XVIIIè), Office de tourisme Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

[Visite commentée] Saint Palais avant les Bains de mer : Histoire des siècles passés (XIIè-XVIIIè) Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Office de tourisme Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Oubliez la station balnéaire, les villas de la Belle Époque et le tourisme, et remontez le temps.

De l’implantation du prieuré médiéval au XIIᵉ siècle jusqu’aux pilotes de l’estuaire au XVIIIᵉ siècle, découvrez le quotidien d’un village côtier façonné par les guerres, la contrebande et les colères de la mer.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Office de tourisme Saint-Palais-sur-Mer 1 avenue de la République, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}] Idéalement situé face à la mer, à proximité du marché et du centre-ville, le bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer est ouvert toute l’année.

On oublie la station balnéaire, les villas Belle Époque et le tourisme. On en profite pour remonter le temps !

© T AVAN