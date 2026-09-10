Visite commentée : sur les traces du rempart romain de Tolosa, Musée Saint-Raymond, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée : sur les traces du rempart romain de Tolosa 19 et 20 septembre Musée Saint-Raymond Haute-Garonne

Entrée et visite gratuites. Réservation en ligne obligatoire à partir du 31 août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Cette visite débute au musée Saint-Raymond, où vous découvrez le tracé du rempart qui entourait Tolosa, la Toulouse romaine. Grâce à la maquette conçue par les médiateurs culturels du musée, vous serez incollables sur sa méthode de construction.

La suite du parcours se déroule hors les murs : une promenade dans l’hyper centre de Toulouse, sur site, à la recherche des vestiges du rempart romain.

Vous aurez ainsi exceptionnellement accès à des lieux habituellement fermés au public.

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Pour les moins de 18 ans, la présence d’au moins un adulte accompagnateur, muni d’un billet, est obligatoire.

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Photo : Lydia Mouysset/Musée Saint-Raymond (Licence ouverte-Etalab).

Musée Saint-Raymond 1ter Place Saint Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561223144 https://saintraymond.toulouse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-saint-raymond.toulouse.fr/content »}] Ce collège, grâce aux restaurations exécutées par Viollet-le-Duc, est l’un des témoins de la vie universitaire à Toulouse au Moyen-Age. Ces collèges, autrefois nombreux, furent créés au XIVe siècle pour recevoir les étudiants trop pauvres, qui y trouvaient un logement avec bourse d’étude. Reconstruit en 1523 par l’architecte Louis Privat, l’édifice maintient la tradition du gothique méridional toulousain, architecture de briques caractéristique avec faux mâchicoulis et ouvertures en chemin de ronde sous le toit. Les restaurations menées par Viollet-le-Duc en 1870-1871, n’ont pas altéré le caractère de l’édifice. Métro ligne A : Capitole Métro ligne B : Jeanne-d’Arc

Cette visite débute au musée et vous emmènera ensuite découvrir des lieux habituellement fermés au public archéologie patrimoine

©Lydia Mouysset/Musée Saint-Raymond (Licence ouverte-Etalab).