[Visite commentée] Tous en forêt ! RDV Parking du Champ de Tir Arques-la-Bataille

Informations pratiques

Arques-la-Bataille

[Visite commentée] Tous en forêt !

RDV Parking du Champ de Tir Forêt d’Arques Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

À l’occasion de l’opération nationale Tous en forêt ! , les forestiers de l’Office national des forêts (ONF) vous invitent à partager une promenade commentée au cœur de la forêt domaniale d’Arques.

Pendant environ 2 heures, échangez librement avec les professionnels de la forêt autour des grands enjeux forestiers d’aujourd’hui adaptation au changement climatique, protection de la biodiversité, prévention des incendies, production de bois ou encore gestion durable des espaces forestiers.

Inscription conseillée .

RDV Parking du Champ de Tir Forêt d’Arques Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie sonia.bourgouin@onf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite commentée] Tous en forêt !

L’événement [Visite commentée] Tous en forêt ! Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie