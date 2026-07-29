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[Visite commentée] Tous en forêt ! RDV Parking du Champ de Tir Arques-la-Bataille

mercredi 30 septembre 2026 · RDV Parking du Champ de Tir · Arques-la-Bataille

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
RDV Parking du Champ de Tir
Adresse
Forêt d'Arques
Ville
76880 Arques-la-Bataille
Département
Seine-Maritime
Tarif

Arques-la-Bataille

[Visite commentée] Tous en forêt !

RDV Parking du Champ de Tir Forêt d’Arques Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

À l’occasion de l’opération nationale Tous en forêt ! , les forestiers de l’Office national des forêts (ONF) vous invitent à partager une promenade commentée au cœur de la forêt domaniale d’Arques.

Pendant environ 2 heures, échangez librement avec les professionnels de la forêt autour des grands enjeux forestiers d’aujourd’hui adaptation au changement climatique, protection de la biodiversité, prévention des incendies, production de bois ou encore gestion durable des espaces forestiers.

Inscription conseillée   .

RDV Parking du Champ de Tir Forêt d’Arques Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie   sonia.bourgouin@onf.fr

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English : [Visite commentée] Tous en forêt !

L’événement [Visite commentée] Tous en forêt ! Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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