Visite commentée : un siècle de lumière !, Atelier Broussal, Auzits
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Broussal · Auzits
Informations pratiques
Visite commentée : un siècle de lumière ! 19 et 20 septembre Atelier Broussal Aveyron
Gratuit. Sans réservation. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Un siècle de luminaire en visite !
Près d’une centaine de pièces restaurées, de toute période et usage (domestique, industriel, artisanal) sont présentées en lumière et commentées.
Elles sont les témoins d’un siècle de design, de conception, d’innovation, pour la plupart française et européennes et couvrant tous les style : art déco, bauhaus, industriel, moderniste…
Le showroom ainsi que l’atelier sont ouvert à la visite où seront présenté histoire et savoir-faire
Atelier Broussal 152 Rue de L’Ancienne Gare, 12390 Auzits Auzits 12390 Aveyron Occitanie 0615683126 http://atelierbroussal.com https://www.instagram.com/atelierb_upcycle/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61562203380834 Découvrez, lors d’une visite commentée, le showroom et l’atelier de création et de restauration attenant.
Des luminaires restaurés et mis en lumière, à usage domestique ou industriel, retracent plus d’un siècle d’histoire de l’éclairage, principalement français. La visite permet également de découvrir des objets d’art populaire et des outils anciens. stationnement devant l’atelier – accès de plain pied showroom et atelier
Un siècle de luminaire en visite !
©atelierbroussal
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