Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel ! Devant l’Office de Tourisme Salies-de-Béarn
Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel ! Devant l’Office de Tourisme Salies-de-Béarn vendredi 10 juillet 2026.
Salies-de-Béarn
Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel !
Devant l’Office de Tourisme 8 bis Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Salies-de-Béarn doit son nom, son histoire, son architecture, ses traditions et sa réputation à une eau 10 fois plus salée que celle de la mer. Utilisée depuis des millénaires pour produire du sel, cette eau est aussi une source de bienfaits et de bien-être, exploitée dans l’établissement thermal depuis le XIXe siècle. Laissez-vous raconter l’histoire étonnante et passionnante de la cité du sel !
Visitez les ruelles de la vieille ville où la légende du sanglier et l’organisation sociale de la Corporation des Part-Prenants vous sont présentées. Découvrez ensuite le quartier thermal, témoin du rebond économique de Salies-de-Béarn, et observez son architecture éclectique le kiosque, les thermes, le Chalet, l’Hôtel du Parc… .
Devant l’Office de Tourisme 8 bis Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel !
L’événement Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel ! Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Concours de belote au Casino Hôtel du Parc Salies-de-Béarn 15 juin 2026
- Projection du film Habiter le paysage Metta Villa Salies-de-Béarn 17 juin 2026
- Concert au Chalet avec Tekema Le Chalet Salies-de-Béarn 19 juin 2026
- Concert au Chalet avec Fen’X Place du Jardin Public Salies-de-Béarn 20 juin 2026
- Fête de la musique Salies-de-Béarn 21 juin 2026