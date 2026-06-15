Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel ! Devant l’Office de Tourisme Salies-de-Béarn vendredi 10 juillet 2026.

Salies-de-Béarn

Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel !

Devant l’Office de Tourisme 8 bis Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Salies-de-Béarn doit son nom, son histoire, son architecture, ses traditions et sa réputation à une eau 10 fois plus salée que celle de la mer. Utilisée depuis des millénaires pour produire du sel, cette eau est aussi une source de bienfaits et de bien-être, exploitée dans l’établissement thermal depuis le XIXe siècle. Laissez-vous raconter l’histoire étonnante et passionnante de la cité du sel !

Visitez les ruelles de la vieille ville où la légende du sanglier et l’organisation sociale de la Corporation des Part-Prenants vous sont présentées. Découvrez ensuite le quartier thermal, témoin du rebond économique de Salies-de-Béarn, et observez son architecture éclectique le kiosque, les thermes, le Chalet, l’Hôtel du Parc… .

Devant l’Office de Tourisme 8 bis Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

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L’événement Visite commentée Une histoire qui ne manque pas de sel ! Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Béarn des Gaves