Visite commentée : unité de méthanisation agricole, Unité de méthanisation agricole, Belloc-Saint-Clamens

Informations pratiques

Visite commentée : unité de méthanisation agricole 19 et 20 septembre Unité de méthanisation agricole Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée par l’agriculteur.

Unité de méthanisation agricole 1470 route de Moncassin 323t Clamens 32300 Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 32300 Gers Occitanie Unité de méthanisation créée il y a deux ans et intégrée à une exploitation agricole. Elle permet de valoriser les matières organiques issues de l’activité agricole pour produire une énergie renouvelable. parking

visite guidée par l’agriculteur