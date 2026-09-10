Visite commentée : unité de méthanisation agricole, Unité de méthanisation agricole, Belloc-Saint-Clamens
samedi 19 septembre 2026 · Unité de méthanisation agricole · Belloc-Saint-Clamens
Informations pratiques
Visite commentée : unité de méthanisation agricole 19 et 20 septembre Unité de méthanisation agricole Gers
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée par l’agriculteur.
Unité de méthanisation agricole 1470 route de Moncassin 323t Clamens 32300 Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 32300 Gers Occitanie Unité de méthanisation créée il y a deux ans et intégrée à une exploitation agricole. Elle permet de valoriser les matières organiques issues de l’activité agricole pour produire une énergie renouvelable. parking
visite guidée par l’agriculteur