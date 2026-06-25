[Visite commentée] Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Visite commentée]

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Laissez-vous guider à travers la collection permanente Michel Ciry lors d’une visite commentée menée par Laura Dubuc.

Une rencontre privilégiée avec l’œuvre de cet artiste majeur, pour en découvrir les inspirations, les techniques et les secrets, ainsi que l’histoire du musée. .

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52

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L’événement [Visite commentée] Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie