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[Visite commentée] Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

[Visite commentée] Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer jeudi 20 août 2026.

Lieu
Musée Michel Ciry
Adresse
/ Rue Marguerite Roll
Ville
76119 Varengeville-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Varengeville-sur-Mer

[Visite commentée]

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Laissez-vous guider à travers la collection permanente Michel Ciry lors d’une visite commentée menée par Laura Dubuc.
Une rencontre privilégiée avec l’œuvre de cet artiste majeur, pour en découvrir les inspirations, les techniques et les secrets, ainsi que l’histoire du musée.   .

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52 

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English : [Visite commentée]

L’événement [Visite commentée] Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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