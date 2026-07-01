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Visite commentée Villarceaux, des origines au Grand Siècle, Domaine de Villarceaux, Chaussy

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Villarceaux · Chaussy

Visite commentée Villarceaux, des origines au Grand Siècle, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de Villarceaux
Adresse
Route de Villers, 95710 Chaussy, France
Ville
95710 Chaussy
Département
Val-d'Oise
Tarif
Sur inscription par mail domainedevillarceaux@iledefrance.fr ou sur place à l'accueil du domaine dans la limite des places disponibles (40 par visite)

Visite commentée Villarceaux, des origines au Grand Siècle 19 et 20 septembre Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Sur inscription par mail domainedevillarceaux@iledefrance.fr ou sur place à l’accueil du domaine dans la limite des places disponibles (40 par visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Qu’est-ce qui se cache derrière les murs de Villarceaux ? Un fief médiéval devenu château de la Renaissance, des jardins à la française, de grands bassins — et la silhouette légendaire de Ninon de Lenclos, courtisane et femme de lettres du Grand Siècle. Un guide-conférencier vous invite à remonter le temps, des premiers seigneurs du domaine jusqu’aux fastes du XVIIe siècle.

Domaine de Villarceaux Route de Villers, 95710 Chaussy, France Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France +33134677433 http://www.villarceaux.iledefrance.fr [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}]
Visite commentée « Villarceaux, des origines au Grand Siècle »

© Philippe Ayraud

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