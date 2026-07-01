Visite commentée Villarceaux, des origines au Grand Siècle, Domaine de Villarceaux, Chaussy
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Villarceaux · Chaussy
Informations pratiques
Visite commentée Villarceaux, des origines au Grand Siècle 19 et 20 septembre Domaine de Villarceaux Val-d’Oise
Sur inscription par mail domainedevillarceaux@iledefrance.fr ou sur place à l’accueil du domaine dans la limite des places disponibles (40 par visite)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Qu’est-ce qui se cache derrière les murs de Villarceaux ? Un fief médiéval devenu château de la Renaissance, des jardins à la française, de grands bassins — et la silhouette légendaire de Ninon de Lenclos, courtisane et femme de lettres du Grand Siècle. Un guide-conférencier vous invite à remonter le temps, des premiers seigneurs du domaine jusqu’aux fastes du XVIIe siècle.
Domaine de Villarceaux Route de Villers, 95710 Chaussy, France Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France +33134677433 http://www.villarceaux.iledefrance.fr [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}]
Visite commentée « Villarceaux, des origines au Grand Siècle »
© Philippe Ayraud
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