Visite guidée « Les gardiens du temps », Domaine de Villarceaux, Chaussy

Visite guidée « Les gardiens du temps » 28 août et 24 octobre Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:30:00+02:00

Partez sur les traces des quatre cadrans solaires disséminés dans le domaine !

Au fil d’un parcours ludique, les enfants doivent retrouver chaque cadran, en déchiffrer le message et reconstituer l’histoire du site, de sa construction à sa renaissance. Et cela, avant que le soleil ne disparaisse derrière les collines.

Une aventure où le temps et la lumière deviennent des guides.

Dans les jardins du domaine.

Adapté aux 8-12 ans.

Réservation obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Le domaine de Villarceaux propose, à l’occasion d’une balade familiale avec énigmes à résoudre, les 28 août et 24 octobre 2026, de découvrir son histoire, de sa construction à sa renaissance.

© Les Amis de Villarceaux