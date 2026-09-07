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Visite-Conférence : « À vos masques ! » : les masques à gaz dans la presse de la Grande Guerre, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux · Meaux

Visite-Conférence : « À vos masques ! » : les masques à gaz dans la presse de la Grande Guerre, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux
Adresse
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France
Ville
77100 Meaux
Département
Seine-et-Marne

Visite-Conférence : « À vos masques ! » : les masques à gaz dans la presse de la Grande Guerre Samedi 19 septembre, 10h30 Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Comment la presse parle-t-elle des masques à gaz pendant la Grande Guerre ? comment les journaux se saisissent-ils des enjeux scientifiques, politiques et sociaux qui entourent ces nouveaux objets ? Cette conférence propose une histoire des masques à gaz par la presse, en lien avec l’exposition « Derrière les masques ».
Par Laura PENNANEC’H, ECPAD

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.
Visite-Conférence : « À vos masques ! »

©Musée de la Grande Guerre

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