Visite-Conférence : « À vos masques ! » : les masques à gaz dans la presse de la Grande Guerre, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Informations pratiques

Visite-Conférence : « À vos masques ! » : les masques à gaz dans la presse de la Grande Guerre Samedi 19 septembre, 10h30 Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Comment la presse parle-t-elle des masques à gaz pendant la Grande Guerre ? comment les journaux se saisissent-ils des enjeux scientifiques, politiques et sociaux qui entourent ces nouveaux objets ? Cette conférence propose une histoire des masques à gaz par la presse, en lien avec l’exposition « Derrière les masques ».

Par Laura PENNANEC’H, ECPAD

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Visite-Conférence : « À vos masques ! »

©Musée de la Grande Guerre