Visite conférence du prieuré : à la découverte de Sainte-Gauburge, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière

Visite conférence du prieuré : à la découverte de Sainte-Gauburge Dimanche 20 septembre, 15h30 Écomusée du Perche Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accompagnés d’un guide, les visiteurs sont invités à partir à la découverte du prieuré de Sainte-Gauburge, un site emblématique chargé de plus de mille ans d’histoire. Niché au cœur du territoire, ce lieu témoigne des évolutions architecturales, religieuses et humaines qui ont façonné le paysage local au fil des siècles.

Tout au long de la visite, récits historiques, anecdotes captivantes et observations des éléments architecturaux viennent rythmer le parcours. Le guide met en lumière les différentes périodes de construction, les transformations du bâtiment, ainsi que le quotidien de ceux qui ont occupé ces lieux.

Entre mémoire et transmission, la visite offre une véritable immersion dans le passé, invitant chacun à porter un regard nouveau sur ce patrimoine remarquable et à s’imprégner de l’atmosphère singulière qui s’en dégage.

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière, France Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie 0233734806 https://www.ecomuseeduperche.fr Fondé au XIe siècle, le prieuré fut donné à l’abbaye de Saint-Denis en France vers 1070. Certains détails de la modénature et des sculptures font penser qu’ils ont été exécutés par des artistes venus d’Ile-de-France. Du XIIIe siècle datent l’église, et le rez-de-chaussée des bâtiments conventuels (chapelle de l’abbé, sacristie, salle capitulaire, salle voûtée. Une tourelle avec portes et fenêtres sculptées dessert les étages et le grenier. La partie supérieure de l’escalier à vis se termine par une voûte gothique octopartite. L’étage a été refait au XVIIIe siècle et comprend une pièce à boiserie. Après la guerre de Cent ans, reconstruction du logis du prieur. Le musée est situé entre Bellême (61) et Nogent-le-Rotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière. (carte michelin 60, pli 5)

Accompagnés d’un guide, les visiteurs sont invités à partir à la découverte du prieuré de Sainte-Gauburge, un site emblématique chargé de plus de mille ans d’histoire. Niché au cœur du territoire, ce…

© Écomusée du Perche