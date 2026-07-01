Visite conférence : le Vexin aux frontières du duché de Normandie (Xe-XIIIe siècles), Château Gaillard, Les Andelys

Informations pratiques

Visite conférence : le Vexin aux frontières du duché de Normandie (Xe-XIIIe siècles) 19 et 20 septembre Château Gaillard Eure

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

De Rollon à Jean sans Terre, le Vexin normand forme la frontière du duché de Normandie face aux rois des Francs. Espace de tension et de diplomatie, le Vexin est régulièrement au cœur des préoccupations des ducs et des rois. Aujourd’hui, ce territoire est encore marqué par les monuments qui symbolisent les limites du duché. Au cours de cette visite conférence d’1h30, découvrez avec Alexandre, guide du château, la place particulière de ce territoire aux marges de la Normandie médiévale.

Château Gaillard Le Chateau Gaillard, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie +33232213129 https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/activites/chateau-gaillard Construit en un temps record, entre 1196 et 1198, afin de protéger la Seine et la ville de Rouen des prétentions du roi de France, Philippe Auguste, le Château-Gaillard constitue pour l’époque une version aboutie de l’architecture défensive.

Lieu de visite incontournable et décor de nombreuses animations médiévales, Château-Gaillard attire petits et grands dans les couloirs du temps.

De Rollon à Jean sans Terre, le Vexin normand forme la frontière du duché de Normandie face aux rois des Francs. Espace de tension et de diplomatie, le Vexin est régulièrement au cœur des des ducs et…

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