Visite Contée aux Chandelles Avoise
samedi 24 octobre 2026 · Avoise
Informations pratiques
Avoise
Visite Contée aux Chandelles
Château de Dobert Avoise Sarthe
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Le château de Dobert s’illumine pour deux soirées à la lueur des bougies pour une visite contée et théâtralisée…
Marion, cuisinière au château en 1930, nous raconte ses histoires et ses souvenirs. Ses cuivres brillent dans sa cuisine, les cierges nous accueillent à la chapelle, l’histoire de la maison et de ses habitants traversent les siècles. Et voici Firmin qui apportent les oeufs de sa basse-cour pour confectionner les crêpes que nous partagerons à la fin de la soirée !
Réservation obligatoire .
Château de Dobert Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07 associationdesamisdedobert@gmail.com
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English :
The Château de Dobert is lit up for two evenings by candlelight for a storytelling and dramatized tour…
L’événement Visite Contée aux Chandelles Avoise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Vallée de la Sarthe
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