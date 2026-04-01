Visite contée Lillebonne
Visite contée Lillebonne mercredi 22 avril 2026.
Lillebonne
Visite contée
Rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-10-21 2026-10-28
Venez découvrir le théâtre romain de Lillebonne lors d’une visite contée. Laissez-vous guider jusqu’à l’époque des bâtisseurs du site, où chaque pierre raconte une histoire.
Visite tout public, réservation possible. .
Rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr
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English : Visite contée
L’événement Visite contée Lillebonne a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité
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