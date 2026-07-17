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AGENDA · Montluçon

Visite contée Montluçon

vendredi 23 octobre 2026 · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Piquand
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Visite contée

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23 11:15:00

Date(s) :
2026-10-23

Viens découvrir la ville à travers plusieurs époques avec une histoire contée et un personnage, Eustache le chat.
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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30  mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

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English :

Come discover the city through different eras with a narrated story and a character, Eustache the cat.

L’événement Visite contée Montluçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme

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