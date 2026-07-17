Informations pratiques

Montluçon

Visite contée

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-23 11:15:00

Date(s) :

2026-10-23

Viens découvrir la ville à travers plusieurs époques avec une histoire contée et un personnage, Eustache le chat.

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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

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English :

Come discover the city through different eras with a narrated story and a character, Eustache the cat.

L’événement Visite contée Montluçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme