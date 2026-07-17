Visite contée Montluçon
vendredi 23 octobre 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Visite contée
Place Piquand Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23 11:15:00
Date(s) :
2026-10-23
Viens découvrir la ville à travers plusieurs époques avec une histoire contée et un personnage, Eustache le chat.
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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
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English :
Come discover the city through different eras with a narrated story and a character, Eustache the cat.
L’événement Visite contée Montluçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme
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