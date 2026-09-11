Visite contée, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Visite contée 19 et 20 septembre MUba Eugène Leroy Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le MUba fut autrefois une grande maison, habitée par la famille Roussel. Une découverte du musée à travers une série d’histoires qui s’intéressent à la maison. Petites ou grandes, chaleureuses ou biscornues, mobiles ou immobiles, nos maisons comptent beaucoup pour nous et on s’en souvient ;souvent toute notre vie !

À partir de 3 ans

Samedi : 15h et 16h

Dimanche : 16h

Durée : 30 min

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

Visite contée

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