VISITE CONTEE NOCTURNE

20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Contes et Légendes des Albères Laroque à lueur de lanternes

Durée 1h30

Réservation obligatoire.

.

20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Contes et Légendes des Albères Laroque by lantern light

Duration 1h30

Reservations required.

L’événement VISITE CONTEE NOCTURNE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-01-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE