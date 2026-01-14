VISITE CONTEE NOCTURNE Laroque-des-Albères

VISITE CONTEE NOCTURNE Laroque-des-Albères mercredi 26 août 2026.

20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26 22:30:00

2026-08-26

Contes et Légendes des Albères Laroque à lueur de lanternes
Durée 1h30
Réservation obligatoire.
20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

English :

Contes et Légendes des Albères Laroque by lantern light
Duration 1h30
Reservations required.

