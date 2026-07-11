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Visite contée sensorielle de l’exposition de Célie Falières pour les petits Les Petites Écuries Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Les Petites Écuries · Nantes

Visite contée sensorielle de l’exposition de Célie Falières pour les petits Les Petites Écuries Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Les Petites Écuries
Adresse
1-4 square Mathurin Méheut, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation : contact@lesfactotum.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 10:30 – 11:00
Gratuit : oui Sur réservation : contact@lesfactotum.fr En famille, Jeune Public, Adulte – Age minimum : 3 et Age maximum : 6 

Le laboratoire du Pr. BulbeCatastrophe ! Le Professeur Bulbe a éparpillé sa collection dans son laboratoire… En découvrant par le toucher les différentes matières qui la composent, aidez-le à mettre des mots sur chaque objet, pour les inventorier et comprendre comment ils ont été fabriqués !Visite ouverte aux enfants (de 3 à 8 ans) accompagnés d’un adulteDurée : 30 min.

Les Petites Écuries Nantes 44000
https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1


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