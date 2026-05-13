Visite « Coup de projecteur » de l’exposition « HI-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr annoté par Camille Potte », Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
Visite « Coup de projecteur » de l’exposition « HI-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr annoté par Camille Potte », Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Visite « Coup de projecteur » de l’exposition « HI-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr annoté par Camille Potte » Samedi 23 mai, 21h00 Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00
Visite « Coup de projecteur » de l’exposition « HI-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr annoté par Camille Potte » (20 min). 1er étage
Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration 2 Avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985153 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer La collection du musée a été créée en 1975. Elle a été enrichie par plusieurs donations de Tomi Ungerer (la dernière en 2008). Elle compte aujourd’hui 14.000 dessins de Tomi Ungerer, 3.500 jouets de sa collection, 1.600 dessins d’autres illustrateurs, ainsi qu’une bibliothèque. Tramway Station Place de la République-Musée Tomi Ungerer
Visite « Coup de projecteur » de l’exposition « HI-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr annoté par Camille Potte » (20 min). 1er étage
Musées de Strasbourg
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