Visite « Coup de projecteur », Musée Hohenlohe, Strasbourg

Visite « Coup de projecteur » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Hohenlohe Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Visite « Coup de projecteur » : les animaux de la nuit dans la chambre du roi (15 min)

Musée Hohenlohe 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0388525008 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-des-arts-decoratifs Le musée comprend deux sections : – les somptueux appartements des cardinaux de Rohan d’une part ; – et les collections d’arts décoratifs strasbourgeois couvrant la période allant de 1681 au milieu du XIXe siècle d’autre part (céramique Hannong de renommée internationale, mobilier, sculpture et peinture, horlogerie, ferronnerie et orfèvrerie). Le musée présente également une sélection de jouets mécaniques de la fondation Tomi Ungerer.

Visite « Coup de projecteur » : les animaux de la nuit dans la chambre du roi (15 min)

© Misées de Strasbourg