Visite de chantier de La Manufacture CDCN, La Manufacture, Bordeaux

Informations pratiques

Visite de chantier de La Manufacture CDCN 18 et 19 septembre La Manufacture Gironde

Gratuit. Visite limitée à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez visiter le chantier en cours de La Manufacture CDCN !

Accompagnés par une architecte de l’agence Compagnie architecture, par les médiatrices de La Manufacture CDCN et sous la supervision de Dune Constructions, découvrez la rénovation-extension du bâtiment.

Après la visite guidée et la présentation de la maquette du futur bâtiment, vous pourrez poser vos questions et échanger avec les équipes.

Des casques et des bottes de chantier vous seront fournis sur place. Cet équipement est obligatoire pour accéder au chantier. Merci de prévoir d’arriver quelques minutes en avance afin de vous équiper.

À noter : l’état actuel du chantier ne permet pas de rendre la visite accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous en sommes désolés.

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La Manufacture 226 Boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux, France Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0677107240 https://www.lamanufacture-cdcn.org Crée en 2007 à Artigues-près-Bordeaux, le Centre de développement chorégraphique, s’installe en 2017 à Bordeaux et se transforme pour devenir La Manufacture – Centre de développement chorégraphique national. Il vise le développement de la danse contemporaine en Nouvelle Aquitaine grâce au soutien aux compagnies professionnelles, à des actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle, à la formation des professionnels et au développement des pratiques en amateur, par le biais notamment d’une école de danse et de projets spécifiques. Le CDCN produit pour cela des ressources, notamment numériques, pour soutenir la mise en œuvre de tous ces projets. La saison chorégraphique de La Manufacture est rythmée par plusieurs temps forts, dont le Festival Pouce ! dédié au jeune public, organisé en partenariat avec 10 théâtres.

Venez visiter le chantier en cours de La Manufacture CDCN !

©Ivan Mathie