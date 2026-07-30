Visite de chantier ostréicole Locmariaquer
jeudi 30 juillet 2026 · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Visite de chantier ostréicole
Les Huitres de l’Ile de Séniz Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Visite commentée du chantier ostréicole des Ets Legros à Locmariaquer
Dégustation au bord du Golfe du Morbihan Huitres et crevettes accompagnées de vin blanc ou de jus de pomme
Tous les jeudis matin à 10h30.
Réservation fortement conseillée par téléphone, le mercredi soir au plus tard .
Les Huitres de l’Ile de Séniz Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 80 42 03 48
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English :
L’événement Visite de chantier ostréicole Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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