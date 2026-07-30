UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Locmariaquer

Visite de chantier ostréicole Locmariaquer

jeudi 30 juillet 2026 · Locmariaquer

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Les Huitres de l'Ile de Séniz
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Tarif

Locmariaquer

Visite de chantier ostréicole

Les Huitres de l’Ile de Séniz Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite commentée du chantier ostréicole des Ets Legros à Locmariaquer
Dégustation au bord du Golfe du Morbihan Huitres et crevettes accompagnées de vin blanc ou de jus de pomme

Tous les jeudis matin à 10h30.

Réservation fortement conseillée par téléphone, le mercredi soir au plus tard   .

Les Huitres de l’Ile de Séniz Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 80 42 03 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de chantier ostréicole Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Locmariaquer (Morbihan)