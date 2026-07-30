Informations pratiques

Locmariaquer

Visite de chantier ostréicole

Les Huitres de l’Ile de Séniz Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite commentée du chantier ostréicole des Ets Legros à Locmariaquer

Dégustation au bord du Golfe du Morbihan Huitres et crevettes accompagnées de vin blanc ou de jus de pomme

Tous les jeudis matin à 10h30.

Réservation fortement conseillée par téléphone, le mercredi soir au plus tard .

Les Huitres de l’Ile de Séniz Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 80 42 03 48

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English :

L’événement Visite de chantier ostréicole Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon