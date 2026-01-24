Visite de ferme et Spectacle, Les jardins de Beyssin, Puy-d’Arnac
Visite de ferme et Spectacle, Les jardins de Beyssin, Puy-d’Arnac dimanche 7 juin 2026.
Visite de ferme et Spectacle Dimanche 7 juin, 18h00, 20h30 Les jardins de Beyssin Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T20:30:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00
18h – Visite Guidée de la ferme pédagogique, Les jardins de Beyssin
20h30 – Spectacle : « Et nous serons debout », texte de Marcelle Delpastre, musique et voix Marie-Laure Fraysse
Les jardins de Beyssin Beyssin Puy d’Arnac Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pat@valleedordogne.org »}]
Visite de ferme et Spectacle
DR
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