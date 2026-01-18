Chloé Dunn One-woman Orchestra au Bistrot Tsopelo

44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez un univers musical envoûtant où la pureté du violon acoustique rencontre des voix captivantes, pour un voyage sonore inoubliable. Violoniste et chanteuse, Chloé propose une expérience unique grâce à l’utilisation de pédales de loop, lui permettant de créer en direct des boucles sonores qui enrichissent et subliment ses performances en solo. .

44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 72 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chloé Dunn One-woman Orchestra au Bistrot Tsopelo Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-01-16 par Corrèze Tourisme