Contes de Claire Moinard au Bistrot Tsopelo

44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Avec ses récits facétieux et sensibles, Claire nous livre des contes intemporels, tantôt poétiques ou légers, tantôts grinçants. Une jouvence où la sagesse côtoie l’absurde, où le rire pourrait bien nous faire verser quelques larmes.

Avec son lithophone, il y a d’abord le petit bruit d’une histoire qui vient, puis les mots, et Claire nous embarque au pays des rois, des fées, du petit peuple ou des simples qui nous entourent… Laissez-vous transporter ! .

44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 72 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes de Claire Moinard au Bistrot Tsopelo

L’événement Contes de Claire Moinard au Bistrot Tsopelo Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-02-20 par Corrèze Tourisme