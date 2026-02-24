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Visite de ferme Manissolle Le Chambon-sur-Lignon

Visite de ferme Manissolle Le Chambon-sur-Lignon mardi 18 août 2026.

Lieu : Manissolle

Adresse : Gaec du Nid

Ville : 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 2 2 2

Le Chambon-sur-Lignon

Visite de ferme

Manissolle Gaec du Nid Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 11:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Rencontre avec les agriculteurs, découverte de l’exploitation, des animaux et des différentes cultures lentilles, huile de colza …
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Manissolle Gaec du Nid Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  etavalla@gmail.com

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English :

Meet the farmers, discover the farm, the animals and the different crops: lentils, rapeseed oil…

L’événement Visite de ferme Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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