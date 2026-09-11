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Visite de la banque de France, Banque de France le Mans, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France le Mans · Le Mans

Visite de la banque de France, Banque de France le Mans, Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France le Mans
Adresse
2, place Lionel Lecouteux 72000 le Mans
Ville
Le Mans
Département
Sarthe

Visite de la banque de France Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Construit en 1835, l’ancien hôtel particulier du notaire Mauboussin abrite la Banque de France depuis 1846. Découverte des missions de la Banque de France : le billet de banque, l’inclusion financière, l’accompagnement des entreprises, dialogue avec un économiste…
Sur réservations avec ce lien :
https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-avec-la-banque-de-france-du-mans

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