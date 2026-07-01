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AGENDA · Carcassonne

Visite de la Banque de France de Carcassonne, Banque de France – Carcassonne, Carcassonne

vendredi 18 septembre 2026 · Banque de France - Carcassonne · Carcassonne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France - Carcassonne
Adresse
15 boulevard Omer Sarraut, 11000 CARCASSONNE
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Les inscriptions ouvriront le 1er septembre à 14h00. Visite d'1 heure gratuite limitée à 10 personnes toutes les 30 minutes de 9h00 à 11h00. Deuxième partie de la visite à l'étage par l'escalier (pas d'ascenseur).

Visite de la Banque de France de Carcassonne 18 et 19 septembre Banque de France – Carcassonne Aude

Les inscriptions ouvriront le 1er septembre à 14h00. Visite d’1 heure gratuite limitée à 10 personnes toutes les 30 minutes de 9h00 à 11h00. Deuxième partie de la visite à l’étage par l’escalier (pas d’ascenseur).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite et animations pour tous

Explorez un lieu habituellement fermé au public !

Découvrez les missions de la Banque de France en région :
Monnaie et billets
Service aux particuliers et aux entrepries
Éducation financière et budgétaire
Pour les plus jeunes : une fresque à colorier !

Banque de France, Carcassonne

Banque de France – Carcassonne 15 boulevard Omer Sarraut, 11000 CARCASSONNE Carcassonne 11000 Aude Occitanie 3414 https://www.banque-france.fr/fr/nous-trouver/region-occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-visite-de-la-banque-de-france-de »}]
Visite et animations pour tous

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