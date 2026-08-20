Visite de la bastide et exposition du comité archéologique, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet
samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'information touristique d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Visite de la bastide et exposition du comité archéologique 19 et 20 septembre Bureau d’information touristique d’Eymet Dordogne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T02:00:00+02:00 – 2026-09-20T08:30:00+02:00
À 10h30, partez à la découverte de la bastide lors d’une visite commentée en français, sur réservation auprès de l’Office de tourisme Portes Sud Périgord (05 53 23 74 95). Rendez-vous cour Alphonse-de-Poitiers.
Prolongez votre visite avec l’exposition des collections du CEHARE, présentée dans le caveau du donjon et les anciennes écuries, pour mieux comprendre l’histoire et le patrimoine de la bastide.
Bureau d’information touristique d’Eymet 45 Place Gambetta, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/diffusio/eymet/bureau-d-information-touristique-d-eymet-portes-sud-perigord_TFOORGAQU024FS0000V
10 h 30 – Visite commentée de la bastide
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- Cinéma en plein air Eymet 20 août 2026
- Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Col de Pouthet Eymet 21 août 2026
- Atelier d’écriture poétique | La peau des jours Brine Boutique Galerie Eymet 21 août 2026
- Les Vendredis Guinguette Le Moulin d’Eymet Eymet 21 août 2026
- Soirée festive Lieu dit Sauban Eymet 21 août 2026