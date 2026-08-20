Visite de la bastide et exposition du comité archéologique, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet

Informations pratiques

Visite de la bastide et exposition du comité archéologique 19 et 20 septembre Bureau d’information touristique d’Eymet Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T02:00:00+02:00 – 2026-09-20T08:30:00+02:00

À 10h30, partez à la découverte de la bastide lors d’une visite commentée en français, sur réservation auprès de l’Office de tourisme Portes Sud Périgord (05 53 23 74 95). Rendez-vous cour Alphonse-de-Poitiers.

Prolongez votre visite avec l’exposition des collections du CEHARE, présentée dans le caveau du donjon et les anciennes écuries, pour mieux comprendre l’histoire et le patrimoine de la bastide.

Bureau d’information touristique d’Eymet 45 Place Gambetta, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/diffusio/eymet/bureau-d-information-touristique-d-eymet-portes-sud-perigord_TFOORGAQU024FS0000V

10 h 30 – Visite commentée de la bastide