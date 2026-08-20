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Visite de la bastide et exposition du comité archéologique, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet

samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'information touristique d'Eymet · Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bureau d'information touristique d'Eymet
Adresse
45 Place Gambetta, 24500 Eymet
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit.

Visite de la bastide et exposition du comité archéologique 19 et 20 septembre Bureau d’information touristique d’Eymet Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T02:00:00+02:00 – 2026-09-20T08:30:00+02:00

À 10h30, partez à la découverte de la bastide lors d’une visite commentée en français, sur réservation auprès de l’Office de tourisme Portes Sud Périgord (05 53 23 74 95). Rendez-vous cour Alphonse-de-Poitiers.
Prolongez votre visite avec l’exposition des collections du CEHARE, présentée dans le caveau du donjon et les anciennes écuries, pour mieux comprendre l’histoire et le patrimoine de la bastide.

Bureau d’information touristique d’Eymet 45 Place Gambetta, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/diffusio/eymet/bureau-d-information-touristique-d-eymet-portes-sud-perigord_TFOORGAQU024FS0000V
10 h 30 – Visite commentée de la bastide

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