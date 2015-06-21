Villefranche-de-Lonchat

Visite de la Bastide

Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Musée Léonie Gardeau vous propose des visites guidées de la bastide et de son patrimoine historique tout au long de l’été. Découvrez l’histoire du village, son architecture et ses lieux emblématiques lors d’une balade conviviale et culturelle.

Dates des visites

– 21 juin à 15h

– 4 et 5 juillet à 15h

– 18 et 19 juillet à 15h

– 1er et 16 août à 15h

Réservation conseillée au 06 56 81 37 89 .

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89 musee.leoniegardeau@gmail.com

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English : Visite de la Bastide

L’événement Visite de la Bastide Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-06-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides