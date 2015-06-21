Visite de la Bastide Villefranche-de-Lonchat
Visite de la Bastide Villefranche-de-Lonchat samedi 1 août 2026.
Villefranche-de-Lonchat
Visite de la Bastide
Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le Musée Léonie Gardeau vous propose des visites guidées de la bastide et de son patrimoine historique tout au long de l’été. Découvrez l’histoire du village, son architecture et ses lieux emblématiques lors d’une balade conviviale et culturelle.
Dates des visites
– 21 juin à 15h
– 4 et 5 juillet à 15h
– 18 et 19 juillet à 15h
– 1er et 16 août à 15h
Réservation conseillée au 06 56 81 37 89 .
Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89 musee.leoniegardeau@gmail.com
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English : Visite de la Bastide
L’événement Visite de la Bastide Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-06-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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