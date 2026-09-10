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Visite de la bibliothèque Musée d’arts de Nantes Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Visite de la bibliothèque Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
En accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:00 – 17:00
Gratuit : oui En accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles Tout public 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir la bibliothèque du musée et ses documents précieux, présentés par le bibliothécaire lui-même !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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