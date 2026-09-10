Visite de la bibliothèque Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:00 – 17:00

Gratuit : oui En accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles Tout public

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir la bibliothèque du musée et ses documents précieux, présentés par le bibliothécaire lui-même !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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