Visite de la bibliothèque universitaire Fenouillères et de sa réserve patrimoniale, Bibliothèque universitaire Fenouillères, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Visite de la bibliothèque universitaire Fenouillères et de sa réserve patrimoniale Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque universitaire Fenouillères Bouches-du-Rhône

Limité à 8 personnes par créneau de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la BU Fenouillères vous propose une visite du bâtiment et de sa réserve patrimoniale.

Ce sera l’occasion de mettre en lumière le bâtiment de verre, de pierre et de béton qu’est la BU Fenouillères, ouverte au public depuis 2017. Partez à la découverte de son architecture et de son fonctionnement à l’occasion d’une visite guidée organisée par les bibliothécaires. Vous pourrez également découvrir quelques trésors du patrimoine écrit conservés dans la réserve patrimoniale exceptionnellement ouverte pour le public.

3 visites (durée 1h30) sont organisées samedi 19 septembre sur inscription à partir du 1er septembre à 8h00 :

Visite de 11h : https://univ-amu.libcal.com/event/4567927

Visite de 14h : https://univ-amu.libcal.com/event/4567929

Visite de 16h : https://univ-amu.libcal.com/event/4567930

Inscrivez-vous rapidement (places limitées) !

Bibliothèque universitaire Fenouillères 167, avenue Gaston Berger, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413553926 https://bu.univ-amu.fr/fr/bibliotheques-universitaires/bu-fenouilleres https://www.instagram.com/bu.univ_amu [{« type »: « link », « value »: « https://bu.univ-amu.fr/fr/actualites/bu-fenouilleres-jep2026 »}] [{« link »: « https://univ-amu.libcal.com/event/4567927 »}, {« link »: « https://univ-amu.libcal.com/event/4567929 »}, {« link »: « https://univ-amu.libcal.com/event/4567930 »}] La BU Fenouillères est la bibliothèque de la faculté d’arts, lettres, langues, sciences humaines (Aix Marseille Université). Elle propose 67h d’ouverture hebdomadaire (hors vacances universitaires), plus de 1 002 places assises, 150 postes informatiques, une couverture wifi, une boîte de retours de livres, 12 salles de travail en groupe, des photocopieurs et des imprimantes, des équipements pour malvoyants, des DVD, un coin presse et des espaces détente.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la BU Fenouillères vous propose une visite du bâtiment et de sa réserve patrimoniale.

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