Visite de la Caserne des pompiers de Forbach, Caserne des pompiers, Forbach

Informations pratiques

Visite de la Caserne des pompiers de Forbach Samedi 19 septembre, 09h30 Caserne des pompiers Moselle

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la rencontre des soldats du feu de Forbach qui vous feront visiter les différentes installations et vous feront découvrir leur métier et leur vie à la caserne.

Lors de cette visite, vous aurez également l’occasion de découvrir le fonctionnement du service incendie, l’utilisation des véhicules et vous bénéficierez d’une sensibilisation aux accidents domestiques.

Inscription obligatoire.

Caserne des pompiers 62 rue Sainte-croix, 57600 Forbach Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est

Partez à la rencontre des soldats du feu de Forbach qui vous feront visiter les différentes installations et vous feront découvrir leur métier et leur vie à la caserne.

©casernedespompiersdeforbach