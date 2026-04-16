Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune
Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune mardi 11 août 2026.
Geaune
Visite de la Cave des Vignerons de Tursan
Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative des Landes. Découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. La visite se conclut par une dégustation de 5 vins (jus de raisin pour les enfants). Un moment authentique au cœur du Tursan. .
Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
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English : Visite de la Cave des Vignerons de Tursan
L’événement Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune a été mis à jour le 2026-04-16 par Landes Chalosse
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