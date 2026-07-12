Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat Laruns
vendredi 31 juillet 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat
2 Rue de Gerp Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir les secrets de le centrale hydroélectrique du Hourat.
Du lundi au jeudi, horaires de visite :
*09h00
*10h30
*14h00
*15h30
Le vendredi matin uniquement, deux visites :
*09h00
*10h30
Réservations obligatoires au 05.59.05.49.40. .
2 Rue de Gerp Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 49 40
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English : Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat
L’événement Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat Laruns a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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