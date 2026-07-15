UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laruns

Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat Laruns

mercredi 5 août 2026 · Laruns

Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat Laruns

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
2 Rue de Gerp
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Laruns

Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat

2 Rue de Gerp Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez découvrir les secrets de le centrale hydroélectrique du Hourat.

Du lundi au jeudi, horaires de visite
*09h00
*10h30
*14h00
*15h30

Le vendredi matin uniquement, deux visites
*09h00
*10h30

Réservations obligatoires au 05.59.05.49.40.   .

2 Rue de Gerp Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 49 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat

L’événement Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)